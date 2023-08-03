Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 78,51 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 9,49, Yİ-ÜFE yüzde 8,23 yükseldi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, Yİ-ÜFE ise yüzde 24,27 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 47,83, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50 oldu.

Ekonomistler yüzde 9,07 olacağını hesaplamıştı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 9,07 olacağını hesaplamıştı.

Aylık bazda en yüksek artış ulaştırmada

TÜFE'de aylık bazda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 17,75 ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 2,67 ile eğitimde görüldü.

Temmuzda sağlık grubunda yüzde 13,61, lokanta ve otellerde yüzde 11,92, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 11,17, ev eşyasında yüzde 8,91, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,71, haberleşmede yüzde 6,22, eğlence ve kültürde yüzde 6,14, konutta yüzde 6,03 artış, giyim ve ayakkabıda üyzde 3,19, eğitimde yüzde 2,67 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en çok artış lokanta ve otellerde

Yıllık bazda en yüksek artışın olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış yüzde 19,31 ile konut grubunda meydana geldi.

Yıllık bazda sağlıkta yüzde 75,95, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 60,72, eğitimde yüzde 53,57, ev eşyasında yüzde 50,12, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 46,58, eğlence ve kültürde yüzde 45,28, ulaştırmada yüzde 43,40, haberleşmede yüzde 43,02, giyim ve ayakkabıda yüzde 22,65, konutta yüzde 19,31 artış görüldü.

143 kalemden 138'inde artış

Temmuzda TÜFE endeksinde yer alan 143 temel başlıktan , 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.