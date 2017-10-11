‘Temmuz dönemi işsizliği yüzde 10.5’e yükselecek’

11 Ekim 2017

MEHMET KAYA

ANKARA - Kısa vadeli işsizlik oranlarına yönelik tahmin yapan tek kuruluş olan TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 16 Ekim’de açıklanacak temmuz ayı işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 10,5’e çıkacağını tahmin etti.

SPM Araştırmacısı Pınar Kaynak, işsizlikte yükseliş eğiliminin haziran ayında durduğunu ancak temmuzda artış eğilimine gireceğini tahmin ettiklerini söyledi. Kaynak, SPM çalışmasına yönelik yaptığı değerlendirmede, “Haziran döneminde ihracat yüzde 4 oranında azalırken, yatırım malları ithalatı (taşımacılık hariç) yüzde 2, ara malları ithalatı ise yüzde 11 geriledi. Diğer yandan sanayi üretim endeksi 10,4 puan azaldı. Haziran döneminde gerçekleşen tüm bu gelişmelerin yansımalarının temmuz dönemi işsizlik verilerinde kendini hissettirmesi beklenmelidir” dedi.

SPM tahminlerine göre, temmuz ayında tarım dışı işsizlik yüzde 12.7, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik ise yüzde 13.5’e yükselecek. Sanayi istihdamında ise az da olsa bir düşüş gözlenecek. SPM çalışmasında, haziran döneminde artış öngörüldüğü ancak işsizlik oranının yatay seyrettiği hatırlatıldı. Merkezin temmuz ayı itibariyle işsizlikte yükseliş beklediği vurgulandı.