Temmuzda aylık enflasyon ne kadar olur? Piyasa katılımcıları tahminlerini açıkladı

Bloomberg HT'nin Temmuz ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi piyasanın Temmuz'da enflasyonun hızlanmasını öngördüğünü gösterdi.

Ankete katılan 22 kurumun medyan beklentisi Temmuz’da enflasyonun aylık yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oldu.

Anketteki medyan tahmine göre Temmuz’da yıllık enflasyonun da yüzde 62 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

En düşük beklenti yüzde 2,5

Temmuz enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,5 olurken en yüksek beklenti yüzde 4 olarak kaydedildi.

Yıllık olarak bakıldığında ise Temmuz için en yüksek enflasyon tahmini yüzde 68,9 olurken en düşük tahmin yüzde 60,6 olarak belirlendi.

Yıl sonu için beklenti yüzde 42

Diğer yandan anket katılımcıları 2024 sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı.

Buna göre 21 kurumun 2024'e ilişkin yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre 1 puan gerileyerek yüzde 42 oldu.

Böylece piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu tahmini olan yüzde 34-42 aralığının üst bandına gelmiş oldu.

Ekonomistlerin 2024 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini yüzde 46 olurken en düşük tahmin de yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.