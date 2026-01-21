Temu'nun Türkiye ofisinde inceleme! Bilgisayarlara el konuldu

Çinli e-ticaret devi Temu'nun Türkiye ofisinin bu sabah denetlendiği ve denetim kapsamında ofisteki bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğu öne sürüldü.

Reuters'ın iddiasına göre bir şirket sözcüsü de iddiaları doğruladı.

Temu, yetkili kurumlarla irtibat halinde olduklarını bildirirken, Rekabet Kurumu da incelemenin 'soruşturma' anlamına gelmediğini açıkladı.

Rekabet Kurumunun, mevzuat çerçevesinde yetki alanındaki hususlara yönelik rutin denetim ve yerinde inceleme faaliyetlerini düzenli sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Temu'nun Dublin'deki Avrupa ofisi de kısa bir süre önce AB yetkililerince denetlenmiş ve incelemenin Çin devlet destekli olası haksız sübvansiyon şüphesiyle yapıldığı ifade edilmişti.