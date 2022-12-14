Tera Yatırım halka arz oluyor

1990 yılında kurulan, 2005 yılında şu andaki ortakların devir almasıyla Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ adını alan Tera Yatırım, Borsa İstanbul’da (BİST) halka arz oluyor.

Halka arzla birlikte gelecek hikayesinde önemli bir sayfa açacak olan Tera Yatırım, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerle büyümesine ivme katmaya hazırlanıyor.

Tera Yatırım, bu halka arzla, öz kaynak yapısını daha da güçlendirirken, işlem hacimlerini artırarak pazar payını yükseltmeyi ve rekabette öne çıkmayı hedefliyor. Şirketin uzun vadeli planı ise Türkiye’nin en iyi ve en çok tercih edilen aracı kurumlarından biri olmak.

BGC Partners’ı bünyesine kattı

Yatırım piyasasında pay, vadeli işlemler, borçlanma araçları piyasalarında aracılık hizmetleri veren şirket, ayrıca tecrübeli kadrolarıyla araştırma ve kurumsal finansman alanlarında faaliyet gösteriyor. Yenilikçi, müşteri ve çözüm odaklı kurum kültürünü, ekibinin tecrübesi ve teknoloji ile birleştirerek Türkiye'de aracı kurumlar arasında öne çıkmayı ve kaliteli hizmet sağlamayı vizyon olarak belirleyen Tera Yatırım, son dönemde gerçekleştirdiği BGC Partners satın alma işlemi ile hem yurt içinde hem de yurt dışında kurumsal yatırımcılar tarafında da hızlı büyümeyi planlıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde atacağı adımlarla marka bilinirliğine yatırım yapacak şirket, bu stratejiyle birlikte, bireysel yatırımcılar tarafındaki pazar payını yükseltmek ve tabana yayılmayı hedefliyor.

Halka arz tamamladı

Halka arz işlemlerinde son dönemin öne çıkan aracı kurumlarından olan Tera Yatırım, 2021 ve 2022 yıllarında 5 halka arz projesini başarıyla gerçekleştirdi. Şirket 2023 yılında ve takip eden yıllarda çok sayıda halka arz ve şirket satın alma-birleşme projesini tamamlamayı planlıyor.

Tera Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki olan Tera Portföy ise konvansiyonel portföy yönetim modelinin yanı sıra özellikle tematik GSYF ler ve GYF projeleri ile büyümeyi hedeflemekte. Bu doğrultuda Tera Portföy 2022 yılında “Tech Invest” ve “Game Invest” adı altında 2 farklı GSYF yi hayata geçirdi.

Ödenmiş sermayesi 52.5 milyon TL’ye çıkacak

Tera Yatırım’ın halka arzı için; Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvuru, Kurul’un 9 Aralık 2022 tarihli SPK bülteninde onaylandı. Tera Yatırım’ın konsorsiyum lideri olarak üstlendiği halka arzda, şirketin ödenmiş sermayesi 37.500.000 TL’den 52.500.000 TL’ye artırılacak. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 28.57’ye denk gelecek.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, ortaklar ek satış yapabilecek. Ek satışın gerçekleşmesi halinde ise halka açıklık oranı yüzde 31.43’e çıkacak.

Halka arzdan sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak olması ile şirket, faaliyet alanlarında büyümeye ve işlem hacmini artırmaya yoğunlaşacak. Pay başına 10 TL değer ile yapılacak halka arz işlemi Tera Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 25’i bireysel yatırımcılara (en fazla 10 bin adet nominal paya kadar), yüzde 15’i yüksek başvurulu yatırımcılara (en az 10 bin 1 adet ve üzeri nominal pay), yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.