Termik santrallerde 8,6 milyar metreküp su kullanıldı

18 Aralık 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, 2016'da termik santraller tarafından yüzde 98,4'ü denizden olmak üzere 8,6 milyar metreküp su çekildi ve bunun yüzde 98,3'ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santraller tarafından 2016 yılında deşarj edilen 8,5 milyar metreküp atık suyun yüzde 98,9'unu soğutma suyu oluşturdu ve toplam atık suyun yüzde 99,7'si denize deşarj edildi.

Santrallerde söz konusu dönemde, 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere 19,5 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 87,8'ini kül ve cüruf atıkları, yüzde 12,2'sini atıksu arıtım çamurları, kimyasal atıklar, kağıt, plastik, metalik atıklarla evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Bu atığın yüzde 83,3'ü kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, yüzde 16,7'si ise atık bertaraf/geri kazanım tesislerine ve maden/taş ocaklarına gönderildi.

Kaynak: AA