TESK Başkanı Palandöken: Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması gerektiğini belirterek, "Bu yıl 6 aylık yapılacak düzeltme işlemi yıl sonuna ertelenmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon düzeltmesi ile esnafa "fiktif" kazanç çıkmış gibi vergi doğacağını savundu.

Enflasyon düzeltmesiyle karlı işletmenin karının düşebildiğine, borçlu ve zarardaki işletme için de kar doğabildiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kar çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmaz. Madem az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak; zarardaki bir esnaftan enflasyon düzeltmesi adı altında vergi istemeyi kim, nasıl açıklayabilir? Esnafın ödeyeceği haksız vergi, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı ve bu yıl 6 aylık yapılacak düzeltme işlemi yıl sonuna ertelenmeli."