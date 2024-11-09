TESK Başkanı Palandöken'den taklit ve tağşiş açıklaması: Kamuoyu paniğe kapılmamalı

Son dönemde gıda ürünlerine yönelik yapılan denetimler kamuoyunda paniğe neden olurken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Palandöken, özellikle ehil olmayan kişiler tarafından yapılan yorumların halkı gereksiz yere tedirgin ettiğini ifade ederek, "Gıda ürünleriyle ilgili denetimler her zaman Tarım ve Ticaret Bakanlıkları tarafından hassasiyetle yürütülüyor. Ancak korsan alınan ürünlerde sahtecilik vakaları daha sık yaşandığı için halkta da panik havası oluşabiliyor" dedi.

Palandöken, esnafın satışa sunduğu ürünlerin güvenilir olduğunu vurgulayarak, “Esnaf kendi yemediğini başkasına sunmaz. Vatandaşlarımız markalı ürünleri tercih etmeli ve korsan satıcılardan uzak durmalı" şeklinde konuştu.

Halkın gıda ürünlerine karşı temkinli yaklaşmasının olumlu olduğunu ancak panik yapılmaması gerektiğini belirten Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

“Korsan satıcılardan alım yaparken, ürünü yerinden getirdik gibi cazip söylemler halkı yanıltabiliyor. Esnafların sunduğu markalı ürünler ise her aşamada denetleniyor.”

Denetimlerin şeffaf yapılması önerisi

Palandöken, denetimlerin düzenli ve uzman kişilerce yapılmasının önemini vurgulayarak, “Halkın güvenini korumak adına denetimlerin sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalı. Tağşiş ürünler ise mutlaka imha edilerek bu alanda caydırıcılık sağlanmalı” dedi. Ayrıca gıda ürünlerinin güvenilirliğini artırmak için sıkı denetimlerin süreceğini belirtti.