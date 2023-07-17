TESK Başkanı'ndan "Zamdan vazgeçilsin" çağrısı

Akaryakıttaki ÖTV zamlarının ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den çağrı geldi.

Ensafın zamlardan olumsuz yönde etkileneceğini belirten Palandöken, "Bu fiyatlar ile esnafımız artık marşa basamaz duruma gelir. Bu da vatandaşımızı alım gücünü düşürecek enflasyonu artıracaktır.” dedi.

Motorlu taşıtlar vergisinin de bu yıl iki kez ödeneceğini hatırlatan Palandöken, "Tarladan sofraya her ürün artık yeniden zamlı olacak" ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı, enflasyonu önlemek amacıyla zamdan vazgeçilmesi veya ticari araçlara yönelik düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.