TESK'ten 'dolar' uyarısı

13 Nisan 2018

Son zamanlarda arsa fiyatlarının bile döviz kuru üzerinden belirlendiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Arsanın fiyatı döviz kuru ile belirlenebilir mi? Bu ülkenin tapusunu dolarla değil kanla aldık. Dolar, euro bazında arsa fiyatı belirlemek ne ekonominin genel işleyişine ne de ahlaka sığar. Birkaç fırsatçı fiyatlarını döviz kuru üzerinden belirleyince halkın dövize olan talebi de artıyor. Oysa kim maaşını döviz olarak alıyor ki ödemesini de döviz üzerinden yapsın. Yapılması gereken tüm alışverişlerimizi TL üzerinden yapmalıyız. Kimse doların arkasına saklanmasın" şeklinde konuştu.

Oduna kömüre dövizle etiket koymak insafsızlıktır

Odunu, kömürü bile dolar-euro’yla satmak isteyenlerin olduğu söyleyen Palandöken, "Ormanlarımızdan ve yeraltı kaynaklarımızdan elden edilen odunu, kömürü, evini, dükkanını bile döviz kuru üzerinden satıp ve kiraya verenler var. Dövizle iş yapmaya bu kadar tamah edersek tabii ki kurlar düşmez. Döviz spekülatörleri yüzünden halkı fakirleştirmeye kimsenin hakkı yok. 90 yıl önce Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu çıkarttık. Bugün bizi kendi paramız üzerinden vurmaya kalkanlara fırsat vermeyelim. Girdi maliyetlerinin tamamı Türk Lirası üzerinden olanların etiketlerini döviz kuru üzerinden yazmalarını yasaklayalım. Uluslararası oyunların oynandığı bugünlerde sadece toprağımıza sahip çıkmamız yetmez, paramıza da sahip çıkmalıyız. Biz doların belini ancak kendi paramıza ve değerlerimize sahip çıkarak kırarız" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İHA