TESK'ten emeklilik protokolüne süre uzatımı talebi

05 Mayıs 2018

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur'a prim borçlarından dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Ziraat Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokolün süresinin 3 ay uzatılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Ziraat Bankası ve SGK arasında imzalanan protokolün, emeklilik hakkı kazanan ancak prim borcu bulunan Bağ-Kur'lu esnafa kredi imkanı sağladığına dikkati çekti.

Bağ-Kur kapsamındaki esnafın yüzde 1,28'lik faiz oranı ve 48 ay vade imkanıyla Ziraat Bankasından aldığı kredilerle birikmiş prim borçlarını ödeyerek emekli olabildiklerine işaret eden Palandöken, "Protokolün imzalandığı günden bu yana emeklilik talebinde bulunan bin 674 kişiden bin 324'ünün başvurusu onaylandı. Başvuruda bulunan 180 kişinin talebi ise sicil engelinden dolayı reddedildi. Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza 3 ay daha ek süre verilmeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA