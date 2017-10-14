TESK'ten esnafa elektrikte indirim talebi

14 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için yüksek elektrik ve su faturalarında indirim yapılması, sayaç okuma paralarının da kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, karanlık cadde ve sokakları esnaf ve sanatkarın tabela ve vitrin ışıklarının aydınlattığını belirterek, yüksek elektrik ve su faturalarında indirim yapılması gerektiğini ifade etti.

Sayaç okuma paralarının da kaldırılmasını isteyen Palandöken, "Daha önce konuyu dile getirdik bir gelişme olmadı. Şimdi talebimizi Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a götüreceğiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, ayrıca tabela vergisinin esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere her kesimin ortak sorunu olduğunu vurgulayarak, "Esnaf para verip sokağı aydınlatıyor üstüne bir de tabela vergisi veriyor. Bu bir hizmettir. Esnafımız bu hizmetin karşılığında hiç kimseden bir bedel almaz iken bir de bu hizmeti yaptığımız için adeta cezalandırılıyoruz. Artık küçük esnafın bu vergileri ödeyecek gücü kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA