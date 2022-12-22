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Tesla, Türkiye’de eleman alımına başladı

Türkiye’de eleman alımına başlayan Tesla, verdiği ilanlarda “Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmaya yardım etmek ister misin?” dedi. Tesla Türkiye’de faaliyete geçmek için atağa geçerek yeni iş ilanları açtı.

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 Elon Musk’ın başında olduğu dev şirket, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited isimli bir şirket kurarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Tesla Türkiye operasyonunun başında Kemal Geçer yer alıyor ve satışta olan “Model” serisi birçok otomobilin resmen Türkiye’ye getirileceği biliniyor.

Firma ayrıca bu araçlar için Türkiye’de hızlı şarj istasyonları da kuracağını açıklamıştı. Tesla son açtığı işe alım ilanlarında merkezi Beşiktaş olarak gösterilen İstanbul merkezi için parça danışmanları, servis danışmanı, satış danışmanı ve otomotiv mekanikerleri teknisyenleri aradığını açıkladı.

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