Tesla'da deprem! Elon Musk, dört üst düzey yöneticisini kaybetti

Tesla geliştirdiği sürücüsüz taksi 'Robotaxi'nin yarınki tanıtımından önce peş peşe gelen istifalarla sarsıldı. Lansman öncesinde Elon Musk'a rapor veren dört üst düzey yönetici şirketten ayrıldı.

Business Insider'ın haberine göre, Tesla bir hafta önce gerçekleşen genel toplantıda, 12 yıldır Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapan Nagesh Saldi'nin ayrıldığını açıkladı. Şirketin Kamu Politikası ve İş Geliştirme Direktörü Jos Dings de 1 Ekim'de şirketten ayrıldığını duyurdu. 4 Ekim'de, Tesla'nın eski Model S ve Model X program yöneticisi David Zhang, 6 Ekim'de ise Küresel Araç Otomasyonu ve Güvenlik Politikaları lideri Marc Van Impe istifalarını bildirdi.

Tesla'da yaprak dökümü

Şirketin eski Araç Programları Başkanı Daniel Ho da, 29 Eylül'de Tesla'dan ayrılarak Waymo'nun yeni Programlar Direktörü oldu. Ho, Musk'ın çalışan sayısını azaltma planını duyurmasının ardından şirketten ayrılan birkaç yöneticiden biriydi.

Nisan ayında, Tesla'nın Güç Aktarma ve Elektrik Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Baglino ve Supercharging Kıdemli Direktörü Rebecca Tinucci de şirketten ayrıldı.

Bir yılda 8 yönetici istifası

Musk böylece son bir yılda Tesla'nın doğrudan rapor veren sekiz yöneticisini kaybetti.

Eski çalışanlar ise Tesla'daki bu değişimi Musk'ın çalışma tarzına bağlıyor. Eski bir yönetici, "Her birkaç yılda bir Elon gelir ve personel sayısını azaltır ya da yeniden yapılanma olur. Her şeyi baştan inşa edersiniz, insanlar bu tempo karşısında tükeniyor." dedi.

Bir başka eski çalışan, şirket içinde Musk'ın vizyonuna inancın kalmadığını belirtti. Özellikle Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın almasının ardından, Tesla çalışanlarında bıkkınlık büyüyor.

Tesla Robotaxi'yi tanıtmaya hazırlanıyor

Tesla, yarın Robotaxi'yi tanıtacak. Los Angeles'ta gerçekleşecek lansman, iki yıl önceki prototip Optimus robotundan bu yana ilk yeni ürün tanıtımı olacak.