Tesla'da otonom sürüş krizi! ABD’deki 2,4 milyon araç araştırılacak

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) yazılımına yönelik bir soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma, düşük görüş koşullarında gerçekleşen dört kazanın ardından başlatıldı ve Tesla'nın 2,4 milyon aracını kapsıyor.

NHTSA, yazılımın düşük görüş koşullarını nasıl tespit ettiği ve buna nasıl tepki verdiğini detaylı olarak inceleyecek.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, otonom sürüş teknolojisi ve robotaksiye odaklanırken, bu soruşturma şirketin bu alanlardaki planlarını zorlaştırabilir. Tesla hisseleri haberin ardından hafif bir düşüş yaşadı.

Geçen hafta Musk, otonom sürüş teknolojisine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı ve direksiyonsuz, pedalsız "Cybercab" robotaksi konseptini tanıttı. Ancak şirketin artan rekabet ve zayıf talep gibi zorluklarla da karşı karşıya olduğu biliniyor.