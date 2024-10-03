Tesla'dan kritik karar! Kaza riski bulunan 27 bini aşkın aracı geri çağırdı
Tesla, Cybertruck modelindeki kamera arızasının kaza riski yarattığı gerekçesiyle ABD'deki 27 binden fazla aracı geri çağırdı. Cybertruck'ta daha önce sileceklerle ilgili bir problem yaşanırken kamera arızasının da yazılım güncellemesi ile giderileceği belirtildi.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki 27 binden fazla Cybertruck modelini yazılım sorunu nedeniyle geri çağırıyor. Geri görüş kamerası görüntülerinin gecikmeli geldiğine dair şikayetler alan şirket, kaza riskini göze alamadı.
Geri çağırılan araçlardaki hatanın, yazılım güncellemesi ile halledilebileceği öğrenildi.
Tesla daha önce de Cybertruck'ları geri çağırmıştı
Tesla, hatanın giderilmediği arabalarda araç geri vitesteyken geri görüş kamerasının gecikmeli cevap vereceğini ya da ekranının birkaç dakika boş kalabileceğini belirtti.
Bu Cybertruck'taki ilk hata değil
Tesla, bu yılın başlarında da silecekler ve dış kaplama ile ilgili sorunlar nedeniyle ABD'deki çoğu Cybertruck modelini geri çağırmıştı.