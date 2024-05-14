Tesla'yı geride bırakarak ABD'nin en çok değer kaybeden hissesi oldu

Veri ve teknoloji firması Hazaltree, 700 varlık yönetimi fonunun açığa satış verilerini derlediği Nisan raporunu yayımladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, petrol şirketi Chevron, Hazaltree Nisan raporuna göre, Elon Musk'ın CEO'su olduğu otomobil şirketi Tesla'yı geride bırakarak hissesi en çok değer kaybeden firma oldu.

Son üç ayda ikinci sırada yer alan petrol şirketinin, açığa satış için kullanılan toplam hisse senedi değeri 500 milyon doların üzerinde bir artış gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapmayı reddeden Chevron'un hisseleri, Nisan ayında yüzde 1.38 değer kazandı.

New York Borsası bileşik endeksi ise, Nisan ayında yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.