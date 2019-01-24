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Teşvikli yatırımlarda yabancı sermayenin payı geriledi

2018'de teşvik belgeli yatırımlar yüzde 13.08 oranında azalarak 157 milyar 297 milyon liraya geriledi. Bu dönemde yerli sermayeli yatırımlar yüzde 31.99 artarken, teşvik belgeli yabancı yatırımlar yüzde 54.77 azaldı. (Hüseyin Gökçe)

Teşvikli yatırımlarda yabancı sermayenin payı geriledi
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