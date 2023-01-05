Teverruk piyasasında tanzim fonu gelir oranı sıfır kabul edilecek
Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ (TÜRİB) nezdinde oluşturulan teverruk piyasasında gerçekleştirilecek işlemlerde Lisanlı Depoculuk Tazmin Fonu gelir oranları, sıfıra indirildi. Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayınlandı.
AA
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TÜRİB teverruk piyasasında Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu gelir oranı sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tanzim fonu gelir oranı sıfır olarak kabul edilecek
Buna göre, TÜRİB nezdinde oluşturulan teverruk piyasasında yapılacak işlemlerde, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu gelir oranlarının sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.