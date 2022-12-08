TFI TAB Gıda Yatırımları'na yeni CFO

Türkiye’de 1994 yılından beri faaliyet gösteren ve bugün dünya çapında yaklaşık 2.800 restoranı ve 55.000’i aşkın çalışanıyla dünyanın en büyük 5 hızlı servis restoran operatöründen biri olan TFI TAB Gıda Yatırımları’nda gerçekleşen üst düzey atama ile Furkan Ünal şirketin yeni CFO’su oldu.

Kariyerine küresel bir danışmanlık firmasında başlayan Ünal, 10’u aşkın ülkede farklı şirketlerde finans, strateji, ekonomi ve yönetim alanlarında projeler yönetti. Ünal sektörde edindiği bilgi ve tecrübesini artık TFI TAB Gıda Yatırımları için kullanacak.

Furkan Ünal kimdir?

TFI TAB Gıda Yatırımları’na katılmadan önce 5 yıl Kardemir’de (Karabük Demir-Çelik Fabrikaları) şirketin CFO’su olarak görev yapan Ünal, Aktif Bank‘ta Kurumsal Finansman ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği, Dubai Grup’a bağlı TAİB Bank’ta Yönetim Kurulu Başdanışmanlığı görevlerini üstlendi. Ünal, Kazakistan ve Arnavutluk'ta iki ayrı bankada Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve ABD Nasdaq borsasında işlem görmekte olan bir firmada Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde lisans eğitiminin ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA yapan Ünal aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir.