THY 400 uçak sayısıyla 9. büyük hava yolu

Aralık 2022 sonu itibariyle dünyanın en büyük 4 hava yolu şirketi ABD merkezli havayollarından oluşuyor.American Airlines’ı ikinci sırada 910 uçakla Delta Airlines, 861 uçakla da United Airlines üçüncü izliyor. Filo büyüklüğünde ilk 10 içinde Çin merkezli üç havayolu şirketi yer alırken, 652 uçakla China South Airlines beşinci en büyük havayolu şirketi olarak konumlanmış durumda.

Türk Hava Yollarının (THY) filosundaki uçak sayısı, Airbus tarafından üretilen A350-900 uçağın teslim edilmesiyle 400'e yükselirken, bir süre önce Airbus'tan teslim alınan 329 koltuk kapasiteli A350-900 tipi uçak, THY Teknik AŞ'nin Atatürk Havalimanı'ndaki hangarında özel olarak boyanarak filoya katıldı.

"Tek Yürek" adı verilen filodaki 400'üncü uçağın ilk seferi, depremzede çocuklar ve aileleri için organize edildi. Özel uçuşta İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri de yer aldı.

Yöneticiler, uçuş öncesi THY'nin İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'ndeki CIP Salonunda ağırlanan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Adıyaman, Hatay (Reyhanlı, Antakya), Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'den gelerek Sancaktepe'deki Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda misafir edilen 169 depremzede çocuk ile anne ve babaların yer aldığı 106 özel yolcunun bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.