Tıbbi cihaz firmalarına dövizle sözleşme serbestliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle tebliğin döviz cinsinden sözleşmelere ilişkin hükmüne ekleme yapıldı.

Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca atanmış Türkiye'de yerleşik onaylanmış kuruluşların imalatçı firmalarla akdettiği hizmet sözleşmeleri ve Türkiye'de yerleşik kişilerle yaptığı iş sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olabilecek.