Ticaret Bakanı Bolat, TÜRKONFED heyetiyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

TÜRKONFED'in değerli görüşleri ve önerilerinden istifade edeceklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyamız, ihracatçılarımız, esnaf ve sanatkarlarımız, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rolle büyümemizde kilit rol oynamaktadır. Bakanlık olarak küresel ölçekte ihracatımızı artırmak ve iş dünyamızın önünü açmak için çok yoğun çalışmalar yapıyor, çok sayıda strateji uyguluyoruz."