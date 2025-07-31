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Ticaret Bakanlığı bazı şirketlerin "sektörel dış ticaret şirketi" statüsünü geri aldı

Ticaret Bakanlığı, 5 şirketin "sektörel dış ticaret şirketi" statüsünün geri alınmasını kararlaştırdı.

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Ticaret Bakanlığı bazı şirketlerin "sektörel dış ticaret şirketi" statüsünü geri aldı
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Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Anex Anadolu Export Dış Ticaret AŞ, Arex Arı Dış Ticaret AŞ, Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret AŞ, Etik Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ ile Yeditepe Export Tekstil Dış Ticaret AŞ'nin "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü geri alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA