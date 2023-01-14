Ticaret Bakanlığı çimento fiyatlarında tedbir uygulayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomi içinde önemli bir ağırlığa sahip olan, doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektörü ve vatandaşların refahını yakından ilgilendiren inşaat sektöründeki gelişmelerin Bakanlıkça yakından takip edildiği ifade edildi.

'Yakından izliyoruz'

İnşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan klinker ve çimentoda ihracatın öncelikli olarak yurt içi talebin karşılanması amacıyla yakından izlendiği belirtilen açıklamada, gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesini teminen bu ürünlerin 4 Eylül 2021 tarihinde “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi”ne alındığına işaret edildi. Açıklamada; “Söz konusu ürünlerin yurt içi tedarikinde son dönemde sıkıntı yaşandığına dair Bakanlığımıza vaki yoğun bildirimler ile anılan ürünlerin bilhassa son 1-2 aydır yurt içi satış fiyatlarında Bakanlığımızca gözlemlenen artışlar nedeniyle, bu ürünlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik ihtiyaç duyulabilecek tedbirler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır” ifadeleri yer aldı.