Ticaret Bakanlığı duyurdu! Filipinler'e tarım ve gıda ihracatında engeller kalktı
Ticaret Bakanlığı, Filipinler'e yönelik tarım ve gıda ürünleri ihracatındaki kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. GATE Projesi kapsamında yürütülen görüşmeler sonucunda Türkiye'den kanatlı eti, su ürünleri ve yaş meyve-sebze ihracatının önü açıldı. Kuş gribinden ari bölgelerden akredite firmalar için kanatlı eti ihracatına izin verilirken, 2026 Ocak ayında yapılacak inceleme ziyaretleriyle su ürünleri ve diğer ürünlerde de sürecin genişlemesi bekleniyor.
Ocakta inceleme ziyaretleri yapılacak
Açıklamaya göre, 22-25 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler'de gerçekleştirilen temaslar sonucunda, kuş gribinden ari bölgelerden akredite firmaların kanatlı eti ihracatına izin verildi. 2026 yılı Ocak ayında yapılacak inceleme ziyaretleri sonrası ise diğer kanatlı eti ve su ürünleri ihracatının da mümkün hale geleceği ifade edildi.
Bakanlık, ayrıca ısıl işlem görmüş hayvansal ürünlerin ihracatında ürün bazında onay süreçlerinin kolaylaştırılması konusunda da mutabakata varıldığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejiler doğrultusunda, tarım ve gıda ürünlerimizin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz" fadeleri yer aldı.
