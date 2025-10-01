Ticaret Bakanlığı duyurdu! Filipinler'e tarım ve gıda ihracatında engeller kalktı

Ticaret Bakanlığı, Filipinler'e yönelik tarım ve gıda ürünleri ihracatında uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye menşeli kanatlı eti, su ürünleri ve yaş meyve-sebze ihracatının önündeki engellerin büyük ölçüde kaldırıldığı belirtildi.

Ocakta inceleme ziyaretleri yapılacak

Açıklamaya göre, 22-25 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler'de gerçekleştirilen temaslar sonucunda, kuş gribinden ari bölgelerden akredite firmaların kanatlı eti ihracatına izin verildi. 2026 yılı Ocak ayında yapılacak inceleme ziyaretleri sonrası ise diğer kanatlı eti ve su ürünleri ihracatının da mümkün hale geleceği ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca ısıl işlem görmüş hayvansal ürünlerin ihracatında ürün bazında onay süreçlerinin kolaylaştırılması konusunda da mutabakata varıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejiler doğrultusunda, tarım ve gıda ürünlerimizin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz" fadeleri yer aldı.