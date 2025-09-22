Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomobil ithalatına ek vergi geliyor

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamı dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükler uygulanacağı açıklandı.

Açıklamada, otomotiv sektörünün ana ve yan sanayi üretimiyle oluşturduğu katma değer, ihracattaki yeri ve sağladığı istihdamla Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğu belirtildi. Küresel trendler, tedarik zincirindeki dönüşümler ve dünya ticaretinde artan korumacılık eğilimlerinin dikkate alındığı ifade edildi.

Karara göre;

Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için: %25 veya minimum 6.000 ABD Doları/adet

Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için: %30 veya minimum 7.000 ABD Doları/adet

Elektrikli otomobiller için: %30 veya minimum 8.500 ABD Doları/adet

ek mali yükümlülük uygulanacak.

Bakanlık, alınan kararın 22 Eylül'den 60 gün sonra uygulanacağını açıkladı.