Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini paylaştı: 46 ilde artış yaşandı!

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak–Ekim dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Küresel ticarette yaşanan sorunların hatırlatıldığı açıklamada, Türkiye'nin üretim gücüne dikkat çekildi. Türkiye'nin rekabet avantajını koruyarak ihracatta 'güçlü performansını sürdürdüğü' ifade edilen açıklamaya göre, yılın ilk on ayında 46 il ihracatını artırırken, 29 il 1 milyar dolar barajının üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Ocak–Ekim döneminde ihracat %3,9 arttı

2025’in ilk 10 ayında Türkiye’nin toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 224,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde 46 ilde ihracat yükselişi kaydedildi.

Ekim ayında en fazla ihracat İstanbul’dan

2025 yılı Ekim ayında faaliyet illerine göre ihracat sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul: 4 milyar 859 milyon dolar

Kocaeli: 3 milyar 19 milyon dolar

İzmir: 1 milyar 929 milyon dolar

Bursa: 1 milyar 821 milyon dolar

Ankara: 1 milyar 107 milyon dolar

Ekimde ihracat artışında Kocaeli ilk sırada

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran iller ise şu şekilde sıralandı:

Kocaeli: +191 milyon dolar

İzmir: +173 milyon dolar

Çorum: +135 milyon dolar

Yalova: +119 milyon dolar

Bursa: +90 milyon dolar

"Daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz"

Bakanlığın paylaşımının sonunda, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" ifadesine yer verildi.