Ticaret Bakanlığı'ndan 2,7 milyar TL'lik uyuşturucu darbesi!
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak sınır kapılarında gerçekleştirdiği iki ayrı büyük operasyonla, piyasa değeri yaklaşık 2,75 milyar TL olan 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlar, narkotik risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda düzenlendi. Sarp Gümrük Kapısı'nda 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 57 kilogram sıvı metamfetaminin bulunduğu açıklandı.
Operasyonlara ilişkin soruşturmaların Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezaretinde sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, toplumun bağımlılık tehlikesine sürüklenmesini önlemeye kararlı olduklarını açıkladı.
