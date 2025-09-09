Ticaret Bakanlığı'ndan 2,7 milyar TL'lik uyuşturucu darbesi!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda 757 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin 2 milyar 741 milyon TL olduğu bildirildi.

57 kilogram sıvı metamfetaminin bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ise 57 kilogram sıvı metamfetaminin ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlara ilişkin soruşturmaların Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezaretinde sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, toplumun bağımlılık tehlikesine sürüklenmesini önlemeye kararlı olduklarını açıkladı.