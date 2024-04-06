Ticaret Bakanlığı'ndan Etil asetat ithalatı soruşturması

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde yürütülen ön inceleme esnasında söz konusu ürünün ithalatının son dönemde nispi ve mutlak olarak artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, "etil asetat"ın ithalatında yaşanan artışın, yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenebilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.