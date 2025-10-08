Ticaret Bakanlığı’ndan ilanda fiyat oyununa 450 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, ilan platformlarına yönelik denetimlerde üç ayrı taşınmaz ilanında kötü niyetli fiyat manipülasyonu tespit etti.

İki haftada 3,5 milyon TL arttı

Bakanlık, vatandaşlardan ve CİMER üzerinden gelen şikayetleri de değerlendirmeye alarak inceleme başlatırken, 16 Eylül’de 9,5 milyon TL olarak ilana giren bir taşınmazın 18 gün içinde 13 milyon TL’ye, başka bir taşınmazın iki hafta içinde 1 milyon TL, bir diğerinin ise bir hafta içinde 1,5 milyon TL artış gösterdiğini belirledi.

450 bin TL idari para cezası

Genel ekonomik verilere aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen ilan sahiplerinin her birine 150 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık açıklamasında, “Tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadesine yer verildi.