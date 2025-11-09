Ticaret Bakanlığı'ndan kaçakçılığa darbe! 274 milyon TL'lik kaçak ürün yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin son dönemde yürüttüğü operasyonlarda değeri 274 milyon TL'yi aşan 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 30 farklı operasyon kapsamında makaron üretiminde kullanılan malzemelerin piyasaya sürülmeden yakalandığı belirtildi. Operasyonlar Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

Tütün ve tütün mamulü kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik özel ekiplerin de katıldığı operasyonlarda ayrıca 20 bin 746 adet sigara, 3 makaron üretim ve paketleme makinesi, 1 filtre makinesi ele geçirildi.

Soruşturma sürdürülüyor

Açıklamada, Gümrük Muhafaza birimlerinin ülke genelinde yürüttüğü denetimlerin milli ekonomiyi korumanın yanı sıra vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılığa karşı kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Bakanlık, operasyonlarla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.