Ticaret borsalarında 403 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Temmuz 2024 döneminde 403 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

En fazla işlem, 101 bin 767 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 90 bin 633 tonla Ordu, 41 bin 863 tonla Giresun izledi.