Ticarette 100 milyar dolar hedefi sektör için önemli fırsatlar barındırıyor

İki ülkenin ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltme hedefi, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için potansiyeli harekete geçirmek adına önemli fırsatlar barındırıyor.

Türk hazır giyim sektörü için ABD, hedef ülkelerin başında geliyor. Uzun süredir en çok sektörel ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında yer alan ABD’nin 2021 yılında sektörel ithalatında öne çıkan ülkeler sırasıyla Çin, Vietnam, Hindistan, Bangladeş ve Endonezya gibi ucuz ürün ihracatı yapan ülkeler oldu ve bu ülkeleri ABD’nin STA’sı bulunan komşu ülkesi Meksika takip ediyor.

ABD sektörel ithalatının büyük bir payını 2020 yılına kadar Çin almaktayken, 2021 yılında bu oran 10 puanlık bir azalış gösterdi ve Çin’in ABD pazarındaki payı düşüş yaşadı. ABD’nin bu ülkeye uyguladığı ambargo sebebiyle düşüşün devam etmesi beklenmekte bu da Türkiye’ye yeni fırsat kapıları aralıyor.

3.3 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 2 trilyon dolar ihracat ile Çin’den sonra ikinci en büyük mal ihracatçısı konumunda yer alan ABD doğal olarak Türkiye’nin dış ticaretinde önemli ülkeler arasında yer alıyor. TÜİK verilerine göre coğrafi olarak uzak bir ülke olmasına rağmen ABD, Türkiye’nin ihracatında 2022 yılında 16,9 milyar dolar ile en çok dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. Ocak-Temmuz 2023 dönemini kapsayan yedi aylık dönemde ise bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 8,5 milyar dolara ulaşmış durumda.

COVID-19 sonrası dönem esas alındığında Türkiye’nin ABD’ye 2020 yılında 10,2 milyar dolar, 2021 yılında 14,7 milyar dolar ihracat yaptığı görülüyor. Önceki verilerle birleştirildiğinde Türkiye’nin ABD’ye ihracatının her yıl düzenli olarak yükseldiğini söylemek mümkün. İki ülkenin ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltme hedefine göre bakıldığında ise daha alınması gereken çok yol olduğu açık. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre geçen yıl ABD’den yapılan ithalatın tutarı 15,2 milyar dolar olurken iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 32 milyar doların üzerine çıktı.

Yüksek gümrük vergileri ve lojistik sorunları öne çıkıyor

Türkiye’nin ABD’ye sektör ihracatı yükselmekte, ancak hazır giyim ürünlerinin sıralaması çok düşük olmasa da ilk on ürün grubu arasında yer almıyor. Bu ürün grubunu ilk 10 içine yükseltebilmek amacıyla 'Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü'nün ABD’de tanıtıma özel önem vermesi gerekiyor.

ABD’ye sektörel ihracatta karşılaşılan en büyük sorun ise lojistik olarak karşımıza çıkıyor. Deniz yolu taşımacılığını tercih etmek vakit kaybı yaşatmakta, hava kargo taşımacılığı süreden kazanç sağlasa da maliyetli oluyor. Hava kargo taşımacılığı konusunda destek mekanizmaları oluşturulması ihracata katkı sağlayacak ve ABD pazarında Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak.

ABD’ye ihracatta karşılaşılan diğer bir sorun ise ABD’nin yüzde 32’lere varan yüksek gümrük vergileri oluyor. Bu gümrük vergilerinden istisna tutulmak için ABD’nin 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne ülkemiz hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dahil edilmesi, ABD’li alıcıların Çin’den çıkış sürecindeki alternatif tedarikçi arayışlarında ülkemize yönelmeleri açısından iyi değerlendirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2022 yılını bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8 artışla 21,2 milyar dolar değerinde rekor ihracatla kapatırken, en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, ABD, İtalya, İsrail, Irak ve Danimarka olarak sıralanıyor. Türkiye’nin 2022 yılında toplam 21,2 milyar dolar değerindeki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ilk 10 ülkenin toplamdaki payı yüzde 70,3 olurken, ilk 10 ülkeye yönelik ihracat 2022 yılında yüzde 4,3 oranında artış gösterdi. Türkiye, 2022 yılında hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisi ülkeler arasında dünya genelinde yedinci sırada yer alıyor. Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ise yüzde 3,5 oranında bir paya sahip. Türkiye, ABD’ye yaptığı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 2022’de önceki yıla göre yüzde 10,9 arıtarak 1,5 milyar dolara çıkardı. Böylece ABD pazarında yüzde 1,2 pay elde etti.