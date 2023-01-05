TİHCAD Başkanı Aydın: Türkiye, küresel daralmanın kazananı olabilir

TİHCAD Başkanı Aydın, sektördeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hazır giyim sektörünün Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa’da resesyon, enerji krizi ve küresel daralma kıskacına rağmen 2022 yılını 21,2 milyar dolar ihracat rekoruyla tamamladığını belirtti.

2023’e hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni bir rekor hedefiyle yola çıktığını ifade eden Aydın, resesyon nedeniyle Avrupa’da yaşadıkları kaybın telafisi için uzak pazarlara, Amerika ve Avustralya kıtalarına yöneldiklerini söyledi.

Aydın, 2022'nin son 3 ayında söz konusu daralmanın etkilerini gördüklerini aktararak, "2023’ün ilk aylarında da bu etki sürecek gibi görünse de 2023'ün ikinci yarısından itibaren ihracatımızın artacağını öngörüyoruz. Biliyoruz ki her krizin bir kazananı olur, biz de yeni pazarlara yönelerek krizi fırsata çevirmek için çalışıyoruz. Türkiye, doğru hamlelerle küresel daralmanın kazananı olabilir. 2023 yılında ihracatta yüzde 15-20 oranında bir artış bekliyoruz. Bu yıl sektör olarak en az 25 milyar dolar civarında ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.

"Alternatif kıtalar ve yeni pazarlara yönelmeliyiz"

TİHCAD Başkanı Aydın, TİHCAD olarak eylül ayında Avustralya Sidney’de düzenlenen Turkaus Tekstil Fuarı’na katıldıklarını aktararak, Avustralyalı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye için ciddi potansiyel söz konusu olan Avustralya pazarının Çin merkezli tedarikten kurtulmak için arayış içinde olduğunu gördük. Avrupa merkezli üretim talepleri var. Türkiye pazarı da ilgilerini çekiyor. Avustralya’nın hazır giyim ithalatında Türkiye 80 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşiyor. İki ülke arasındaki mesafe uzun, üretilen ürünler 12 haftada ulaşıyor ancak farklı mevsimlerde olmanın avantajıyla burada sezonda ihraç edemediğimiz ürünleri de pazarlama şansımız olabilir. Yaklaşık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Amerika’daki pazar payımızı da artırmamız gerekiyor. Amerika tedarikte Uzak Doğu’dan kurtulma yolları arıyor. Bu durum ülkemiz için büyük avantaj. Alternatif kıtalar ve yeni pazarlara yönelmeliyiz."

"Akıllı kumaşlar, sürdürülebilir tekstil, geri dönüşen elyaflar üreten ülkeler dünyada ön plana çıkacak"

Aydın, küresel pazarlardaki yavaşlamadan Türkiye'nin inovasyon ve teknolojiye yatırım yaparak çıkabileceğini belirterek, gelecek süreçte dijitalleşme yolunda adımlar atmanın önemini vurguladı.

Bilinçli üretimlerle müşterilerin tercih edilen ülkesi olma konumuna ilerlediklerini ifade eden Aydın, "Avrupalı markalarda olmayan, doğada kendi kendine çözülen elyaflar üreteceğiz. Sıkıldığımız kıyafeti doğaya gömdüğümüzde 8 haftada kendi kendine gübreye dönüşecek kıyafetler geliyor. Çok yakın zamanda Türkiye’ye bu teknolojiyi getireceğiz. Yeni dönemde tasarımların dijitalleşmesi çok önemli. Teknolojik adaptasyona ağırlık vermemiz lazım. Çevre bilinciyle üretim yapıp karbon emisyonlarını azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

Aydın, özellikle teknik tekstil konusunda dünya çapında önemli fırsatların söz konusu olduğunu aktararak, akıllı kumaşlar, sürdürülebilir tekstil, geri dönüşen elyaflar üreten ülkelerin dünyada ön plana çıkacağını dile getirdi.

"Mavi yakalı 60 bin istihdam açığı bulunuyor"

TİHCAD Başkanı Aydın, hazır giyim sektörünün salgın sonrası karşılaştığı ilave tedarik talebini karşılamak için 2021 yılında ve 2022 yılının ilk yarısında yeni kapasite yatırımları yaptığını, sektörün 2022 yılının genelinde yüzde 80’nin üzerinde kapasite kullanımı ile çalıştığını bildirdi.

Yeni yatırımların üretime başlaması ile istihdamda da artış yaşandığını ifade eden Aydın, "2021 yıl sonunda 663 bin olan ücretli çalışan sayısı, 2022 eylül ayında 731 bine yükseldi. Sektörde bu yıl 68 bin kişi istihdam edildi." dedi.

Aydın, tekstil sektöründeki mavi yakalı 60 bin istihdam açığını bulunduğunu aktararak, istihdam açığını gidermek için dernek olarak eğitimlere ağırlık verdiklerini belirtti.