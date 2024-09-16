TikTok'un ABD'deki 'yaşam savaşı' başlıyor: Satılmazsa tamamen yasaklanacak! Bugün savunma yapacak

Çinli teknoloji devi ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanma veya zorunlu satış tehdidiyle karşı karşıya.

CNBC-e'nin haberine göre; ABD hükümetinin, TikTok'un kullanıcı verilerinin Çin hükümeti tarafından kötüye kullanılabileceği endişesiyle hayata geçirdiği yasaya karşı TikTok, 16 Eylül Salı yani bugün mahkemede savunma yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın nisan ayında imzaladığı yasa, TikTok'un satılmaması durumunda uygulamanın tamamen yasaklanmasını öngörüyor.

Çin hükümeti ile bağlantı iddiaları

TikTok, Çin hükümetiyle herhangi bir bağlantısı olduğu iddiasını her zaman reddetti ve bu yasanın ifade özgürlüğüne ciddi bir müdahale olduğunu savundu.

Şirket, ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu belirtiyor ve platformun yasaklanmasının hem bireysel kullanıcıları hem de işlerini TikTok üzerinden yürütenleri olumsuz etkileyeceğini vurguluyor.

TikTok içerik üreticileri de davaya katılacak

Mahkemede savunma sürecinin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. TikTok'un, temyiz mahkemesinde üç yargıçtan oluşan bir heyet önünde savunma yapması planlanıyor. Davaya, geçimlerini platform aracılığıyla sağlayan Teksaslı bir çiftçi ve Tennesseeli bir fırıncı da dahil olmak üzere sekiz TikTok içerik oluşturucusu katılacak. Savunmanın ardından ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) avukatları kendi argümanlarını sunacaklar.

ABD'li yetkililerin "Çin propagandası" endişesi

Uzmanlar, bu davanın aylarca sürebileceğini ve nihai kararın Yüksek Mahkeme tarafından verileceğini öngörüyor. Veri güvenliği endişelerine ek olarak, ABD yetkilileri TikTok'un Çin hükümeti tarafından propaganda yaymak için kullanılabileceğinden de endişe duyuyor.

Ancak TikTok, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği ile korunan ifade özgürlüğü haklarını savunanlar, uygulamanın yasaklanmasının otoriter rejimlere kötü bir örnek oluşturacağını savunuyor.

Columbia Üniversitesi'nin Knight Birinci Değişiklik Enstitüsü'nde görevli avukat Xiangnong Wang, "Baskıcı hükümetlerin, yurtdışından bilgi, fikir ve medyaya erişim konusunda kendi vatandaşlarına yönelik yeni kısıtlamaları haklı çıkarmak için bu emsali kullanmalarına şaşırmamalıyız" dedi.

Wang, TikTok'a karşı alınan önlemlerin ulusal güvenlik tehditlerine dayandığını, ancak bu tehditlerin detaylı olarak açıklanmadığını belirterek, milletvekillerini eleştirdi.

Columbia Üniversitesi'nin Knight Enstitüsü de davanın tarafı olmamasına rağmen mahkemeye 'amicus brief' adı verilen hukuki belge sunarak, bu konuda görüşlerini ve uzmanlıklarını paylaştı.

TikTok'un savunması ve bu davanın sonuçları, sadece ABD'de değil, dünya genelinde sosyal medya uygulamalarının ve kullanıcılarının geleceği üzerinde önemli etkiler yaratabilir.