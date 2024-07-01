TİM Başkanı Gültepe Bakan Şimşek'le yapılan toplantının ayrıntılarını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaştı.

Bloomberg HT’ye konuk olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Şimşek’in iş dünyası temsilcileriyle vergi paketine yönelik yaptığı değerlendirmenin detaylarını paylaştı.

Gültepe, toplantıda özellikle kayıt dışı ile alakalı olan bütün maddelerin kendileri tarafından desteklendiğini belirttiklerini ve daha fazla yaptırımların yapılması gerektiğini söylediklerini aktardı.

Gültepe taleplerini açıkladı

Toplantıda Bakan ve Bakan Yardımcılarının tüm temsilcileri dinlediğini belirten Gültepe, “Cirodan vergi alınmasının bu dönemde uygun olmadığı görüşümüzü ilettik. Kurumlar vergisinde ihracatçı firmaların muaf tutulması görüşümüzü de ilettik ve devreden KDV’nin firmalar üzerinde yük getirebileceğini aktardık” dedi.

Gültepe, üretici ve ihracatçı olarak “zor bir süreçten” geçtiklerini belirttiği konuşmasında, “Özellikle fiyat tutturma konusunda yaşamış olduğumuz sorunlar var. Bundan sonra adım adım her ay gerek kurdaki, gerekse faizlerdeki ve enflasyondaki düşüşü kontrol altına alırsak, ihracatın en az yüzde 10’un üzerinde bir büyüme sergilediği günlerimize geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.