TİM Başkanı Gültepe'den Euro/dolar paritesi yorumu

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarife politikaları Euro/dolar paritesi üzerinde etkisini gösteriyor. Paritenin yükseliş potansiyeli Türkiye'nin ihracatı için de pozitif bir ortam yaratıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Gültepe, paritenin yükselmesinin olumlu olacağını söyledi.

Türkiye'nin ihracatında Euro'nun payının daha yüksek olduğunu söyleyen Gültepe, "Örneğin geçen yıl ihracatımızın yüzde 49,7’sini Euro, yüzde 43’ünü ise dolar ile gerçekleştirdik" dedi.

Gültepe açıklamalarına şöyle devam etti: "Dolayısıyla Euro'nun dolar karşısında güçlenmesi ihracatçılarımıza döviz bazında olumlu bir katkı sağlıyor. Ay başında 1,03 seviyesinde olan Euro/dolar paritesi, kısa sürede 1,09’a kadar yükseldi."

Parite etkisinin martta ihracata pozitif yansıyacağını tahmin ettiklerini söyleyen Gültepe, yılın ilk iki ayında paritenin ihracatı negatif etkilediğini belirterek şunları söyledi:

* Bu dönemde parite kaynaklı kaybımız 807 milyon doları aştı. İhracat ailesi olarak, ihracatımızın sürdürülebilir şekilde artması için paritenin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanacağız.