TİM Başkanı son verileri değerlendirdi: Hedefe giden yolu açıkladı

TİM'in ocak ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Ankara'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyetin 100’üncü yılına ihracat rekoruyla başlamanın gururunu yaşadıklarını, Avrupa ve ABD ekonomilerindeki daralmaya rağmen ocak ayında elde edilen performansın ve küresel pazarlardaki gelişmeler nedeniyle zorlu geçmesi beklenen yıla rekorla girmenin tüm ihracat ailesi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara yükseldiğini aktaran Gültepe, "Son 12 ayda ise 256 milyar dolarlık ihracata ulaştık. 2023 için öngördüğümüz hedefi yakalayabilmemiz için her ay önceki yılın aynı dönemine göre 900 milyon dolar daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Ocak ayında bu başarıyı sağladık. Önümüzdeki aylarda çok daha yüksek bir performans göstererek yılı 100’üncü yıla yaraşır bir ihracatla kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'a ihracat 22 kat arttı

Gültepe, sektörler özelinde bakıldığında ocak ayında en çok ihracatı otomotivin gerçekleştirdiğini belirterek, "Otomotiv geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Kimya 2,3 milyar dolarla ikinci, hazır giyim 1,6 milyar dolarla üçüncü, elektrik ve elektronik 1,2 milyar dolarla dördüncü, çelik ise 1,1 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı." dedi.

Ocak ayında 46 ilin ihracatında artış yaşandığını vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"İhracatta ilk 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep şeklinde sıralandı. İlk kez ihracat ailemize katılan bin 641 firmamız 81,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artışla 1,56 dolara yükseldi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve İtalya oldu. Bazı ülkelerde dikkat çekici artışlar kaydettik. Suudi Arabistan’a ihracatımız 22, Kazakistan’a ihracatımız 2, İsviçre’ye ihracatımız 1,5 kat arttı. Özellikle Suudi Arabistan’a ihracatta önemli bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Ayrıca Türk Cumhuriyetlerine ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 arttığının altını çizmek istiyorum."

"Şubat ve martta 17 ülkeye ticaret heyeti düzenlenecek"

Mustafa Gültepe, Türkiye’nin ihracatta büyük hedefleri olduğunu, bir yandan mevcut pazarlardaki payı artırmaya çalışırken diğer taraftan da yeni pazarlar bulmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Geçen hafta Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un başkanlığında 105 kişilik bir heyetle Venezuela’yı ziyaret ettiklerini bildiren Gültepe, "Yoğun katılımın olduğu ticaret heyetimiz son derece verimli geçti. 67 firma temsilcimiz binden fazla ikili iş görüşmesi yaptı. Ayrıca, Venezuela makamları ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ziyaretin ülkemiz için uygun bir pazar olan Venezuela’ya ihracatımıza büyük katkı sunacağına inanıyorum. Aynı tarihlerde Pakistan’a giden heyette yer alan 38 firmamız 500’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Şubat ve mart aylarında Tayland’dan Fas’a, Malezya’dan Kolombiya’ya 17 ülkeye ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Ticaret diplomasisini aralıksız ve mesafe tanımadan sürdürüyoruz. Bu yılı 100 ticaret heyeti ile tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar 45 alım heyetini de ülkemizde ağırlayacağız." şeklinde konuştu.

"İhracatımızı büyütmeye devam edeceğiz"

TİM Başkanı Gültepe, ocak ayında ihracat ailesi için hem yurt içinde hem de yurt dışında olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Sanayide kullanılan elektrik ve doğal gazın fiyatında geçen ay 2 kez indirim yapıldığını hatırlatan Gültepe, sözlerini şöyle devam etti:

"2 Ocak’ta yıllık dış ticaret verilerini açıkladığımız toplantıda dile getirdiğimiz taleplere hızlı cevap veren Cumhurbaşkanımıza, destekleri için hem Ticaret Bakanımıza hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle ihracatımızı büyütmeye devam edeceğiz. Ana pazarlarımız konumundaki Avrupa ve ABD’den de son günlerde olumlu haberler gelmeye başladı. IMF, ABD ve Avro Bölgesi’nin ekonomik büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Avro Bölgesi’nde bileşik PMI Endeksi ocakta 49,3'ten 50,2'ye yükselerek 7 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçti. İnanıyorum ki bu işaretler önümüzdeki aylarda ihracatımıza olumlu yansıyacak."