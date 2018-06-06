TİM Başkanlığına ilk aday Oğuz Satıcı

06 Haziran 2018

SERCAN AKINCI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) dün genel kurulun 29- 30 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı. Tarihin açıklanmasının ardından resmi olarak aday olacağını duyuran ilk isim Oğuz Satıcı olacak.

Resmi bir yazılı açıklamayla gün içinde adaylığını açıklayacak Satıcı TİM Başkanı seçilmesi halinde 10 yıllık aradan sonra tekrar aynı koltuğa oturacak.

Şimdilik Satıcı'nın dışında adaylığını resmi olarak açıklayan olmasa da daha önce İsmail Gülle, Hikmet Tanrıverdi, Tahsin Öztiryaki gibi isimlerin de TİM Başkan adayı olabileceği konuşuluyordu.

Tahsin Öztiryaki ve Hikmet Tanrıverdi şimdi Satıcı'ya destek veren isimler arasında. İsmail Gülle ise adaylık konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil.