TİM: İhracat birim fiyatı 2017’de 1.28 dolar oldu

05 Ocak 2018

MEHMET KAYA

ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) alt sektör verilerine göre ihracat birim fiyatı 2017’de 1,28 dolar oldu. Bir önceki yılda birim fiyatları 1,27 dolar seviyesindeydi. TÜİK, birim fiyat hesaplamasında kullanılan ihracat miktarlarını sadece ürün bazında açıklıyor. Sektör bazında rakamlar ise TÜİK sektör verileri yayımlandıktan sonra TİM kayıtları ile karşılaştırılarak yapılıyor. TİM ise kendi kayıtlarından öncü gösterge niteliğinde tutar-miktar verilerini açıklıyor. TİM verilerine göre 2017’de birim değer yüzde 0,88 oranında arttı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bu artışın yüzde 1,5 seviyesinde olduğunu belirtti. Birim değer artışı son 4 yıldır ilk kez gerçekleşiyor.

Tekstil, hazır giyim hala “yüksek katma değerli” ürün

Türkiye’de son dönemde ihracat birim değerlerde düşüş gerçekleşiyordu. 2017’de ilk kez yükseliş gerçekleşti. Bunda dünya ticaretindeki artışa bağlı olarak gelen fiyat artışlarının da etkisi bulunuyor. Buna karşılık, Türkiye’nin ihracatçı sektörleri içinde, göreli olarak yüksek birim değer beklenen sektörlerdeki düşüklük dikkat çekiyor. Örneğin, elektrik-elektronikte 3,85 dolar/ Kg birim değeri gözleniyor. Bundaki ana neden ise bu sektörün içinde kablo vb. gibi çok düşük katma değerli ürünlerin de bulunması. Sektörel alt kalemlere bakıldığında bu fark da gözleniyor. Örneğin yine elektrik-elektronikte cihaz kategorisinde birim fiyat 20 dolar düzeyinde bulunuyor.

Birim değeri en yüksek mücevher

TİM verilerine göre, sektörel olarak bakıldığında, 2017’de en yüksek birim değere 722 dolar ile mücevherde ulaşıldı. Mücevheri, 27 dolar ile savunma ve havacılık izledi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 15,30 dolar birim fiyata ulaştı.

Fındıkta yüzde 20 gerileme var

2017 içinde birim fiyatlarda bazı sektörlerde düşüş gözlenirken, genel olarak artışlar dikkat çekti. Tarım sektörüne dahil ürünlerde genel olarak bir geri gidiş oldu. Buna karşılık sanayi mamullerinin büyük bir kısmında birim değer arttı. Fındıktaki yüzde 20,51 birim fiyat düşüşü dikkat çekti. Sanayi ürünlerinde en yüksek birim fiyat düşüşü yüzde 21 ile elektrik-elektronikte gözlenirken, en yüksek artış yüzde 43 ile savunma sanayiinde oldu.