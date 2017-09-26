TİM: Önceliğimiz ulusal güvenlik

26 Eylül 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin tüm kesimlerin karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirdiği referandum sonrasında bir açıklama yaptı.

Büyükekşi açıklamasında şunları söyledi:

“Kuzey Irak Bölgesel yönetimi neredeyse bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen referandumu yapmakta ısrarcı davrandı. Yüzde 92 ile evet çıkan bu referandumun Irak Anayasası bakımından hiçbir hükmü olmadığını biliyoruz. Irak Merkezi Hükümetinin de karşı olduğu bu referandumun fiiliyatta da mümkün olamayacağını düşünüyoruz. Kuzey Irak’ta Araplar var, Türkmenler var. Ve ciddi bir nüfusa sahipler. Dolayısıyla, bu durumun Irak’ın sadece toprak bütünlüğü anlamında değil, güvenlik ve beşeri koşullar açısından da ciddi sıkıntılar yaratacağı çok açık. Bu kararın ne işadamlarına ne de sivillere bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz. Biz Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız. İhracatçılar olarak başlatılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini, Irak’ın bir bütün olarak güçlenmesini ve kalkınmasını temenni ediyoruz.

Diğer taraftan bir bütün olarak Irak, ülkemizin en önemli ticaret partnerleri arasında yer alıyor. 2016’da 7,6 milyar dolar ile en çok ihracat yaptığımız 3. ülke oldu. Toplam ihracatımızda yüzde 5,4’lük bir paya sahip. 2017’nin ilk 8 ayında ise ihracatımız yüzde 25 artarak 5,6 milyar dolara ulaştı. Birçok ilimizin ihracat yaptığı bir ülke konumunda. Ancak, biz hem Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne hem de Irak Merkezi Hükümeti’ne ihracat gerçekleştiriyoruz. Merkezi Hükümet ile ilişkilerimiz oldukça iyi. Ancak şunu belirtmek isteriz ki; bizim için öncelik ulusal güvenlik söz konusu olduğunda hiçbir zaman ticaret olamaz. Önümüzdeki dönemde yapılan bu yanlıştan dönülmesini umuyoruz.”