TİM, yatırımcılara Katar'ı anlattı

12 Ekim 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İhracat Pusulası" etkinlikleri kapsamında ihracatçılara, Katar pazarının risk ve fırsatları ile pazara giriş yöntemlerine ilişkin bilgi verdi.

Toplantının açılışında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM olarak, hem ihracatçı sayısını hem de ticaret yaptıkları ülke sayısını artırmaya çalıştıklarını, rota etkinliklerini de bu amaçla başlattıklarını söyledi. Geçen aylarda Güney Kore, Gana ve Rusya pazarlarını anlattıklarını anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bugün de Körfez'in parlayan yıldızı Katar'ı anlatacağız. Katar, kişi başına düşen gelire göre dünyada birinci sırada. 2010 yılında sadece 340 milyon dolarlık ticaret yapıyorduk. Geçtiğimiz sene 710 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaştık. Son 6 yılda Katar'a ihracatımız neredeyse 3 katına çıktı. Bu sene eylül ayı sonu itibarıyla baktığımızda ihracatımız yüzde 30 arttı. 400 milyon dolara yaklaştı. Geçtiğimiz 9 ayda yaptığımız ihracatla geçen seneki ihracat rakamımıza ulaştık. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 sektörü elektrik, elektronik ve hizmet, su ürünleri ve hayvansal mamuller, kimyevi maddeler ve mamuller oluşturuyor."

"Uçakla su gönderdik"

Körfez ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ambargonun ikili ilişkiler üzerinde etkili olduğunu ifade eden Büyükekşi, "Bu son kriz dostluğumuzu pekiştirmemiz açısından önemli oldu ve biz bunu dosta düşmana gösterdik. Türkiye, olaydan sonra hemen devreye girerek 100'den fazla kargo uçağı kaldırarak oluşabilecek bir sıkıntının önüne geçti. Uçakla su gönderdik düşünün. Uçağın maliyetini, kargo fiyatını, bir de suyun maliyetini düşünün." diye konuştu.

Kaynak: AA