TİM'de bölünmeyi istemeyenler kazandı

19 Ekim 2017

Sercan AKINCI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki ihracatçı birliklerindeki yapılanma çalışmaları iptal edildi.

Çalışmada 26 olan sektör sayısının 42'ye yükseltilmesi ve her sektör için bir ihracatçı birliği olması öngörülüyordu. Böylece 60 olan birlik sayısı da 42'ye düşmüş olacaktı. Bu çalışma ihracatçıları 2 cepheye ayırmıştı. Çalışmayı olumlu bulanlar, "Bağlantılı alt sektörler bir araya getirilerek, sektörler toparlanacak" diyorlardı. Çalışmaya karşı olanlar ise görev süresi dolan başkanların kendilerine koltuk yaratmaya çalıştığını vurgulayarak, "Eleman çalıştıramayacak birlikler oluşur" açıklamasını yapıyorlardı.

Çalışmanın iptalini TİM Genel Sekreterliği yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Daha önce bir taslak çalışma hazırlandığına ve bu çalışmanın TİM Yönetim Kurulu, Sektörler Konseyi ve birliklerin yönetim kurulu başkanlarına sunulduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlara yer verildi:

"Çalışma, birliklerin yönetim kurulu başkanlarının hazır bulundukları toplantıda ve Meclisimizin yönetim organlarında tüm boyutlarıyla detaylı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan istişareler ve Birliklerimizden aldığımız geribildirimler sonucunda da, TİM Yönetim Kurulunun 19 Ekim 2017 yapılan toplantısında, bu çalışmaya ihtiyaç olmadığına karar verildi."