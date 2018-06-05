TİM'de Genel Kurul tarihi belli oldu

05 Haziran 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu, 29 Haziran 2018 Cuma günü saat 10:00'da, bu toplantıda gerekli nisap sağlanamaz ise 30 Haziran 2018 Cumartesi Haliç Kongre Merkezi/İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TİM Genel Kurulunda, dört yıl boyunca görev yapmak üzere TİM Sektörler Konseyi, TİM Başkanı ve TİM Denetim Kurulu seçilecek.

İhracatçılar Meclisi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, genel kurulda öncelikle TİM Sektörler Konseyi seçimi yapılacak; TİM Başkanlığına aday olabilmek için Sektörler Konseyi asil üyeliğine seçilmiş olmak gerekecek. TİM Başkanı ile birlikte ayrıca TİM Denetim Kurulu seçimi yapılacak.



TİM Genel Kurulunda Sektörler Konseyi seçiminde oy verme işlemi 14.30'da; TİM Başkanı ve TİM Denetim Kurulu seçiminde oy verme işlemi ise saat 17:00'de sona erecek.



Genel Kurul programı dahilinde ayrıca 2017 yılı İhracat Ödül Töreni yapılacak.