TIR şoförünün Kapıkule çilesi bitecek

08 Şubat 2018

Uzun yol sürücülerinin en büyük sorunu olan ve özellikle hafta sonları oluşan TIR kuyrukları, son zamanlarda hafta içine de sarkmaya başlayınca Bulgaristan hükümeti çözüm amacıyla komisyon oluşturdu. Komisyon kararları gereği personel takviyesi yapılacak ve TIR bekleme alanının yönü değiştirilecek.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev yaptığı açıklamada, son günlerde TIR kuyruklarının her iki ülke topraklarında da artmaya başladığını söyledi.

Başkonsolsos Vılçev, TIR kuyruklarının en az seviyeye inmesi ve tamamen son bulmasının Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın fiziki genişlemesi ve Kapıkule'de yapılacak düzenlemelere bağlı olduğunu ifade etti.

Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki fiziki yenilemenin uzun zaman alacağını ancak bu yenilemenin gerçekleşmesine kadar TIR kuyruklarını en az seviyeye çekmek amacıyla Bulgaristan hükümetinin çeşitli önlemleri hayata geçirmeye başladığını anlatan Vılçev, şunları kaydetti:

"Genel olarak Türk ve Bulgar tarafı olarak dikkatimizi çeken TIR kuyrukları çok yoğun oluyor. Bazı günler her iki ülkede de 20 kilometreyi aştığı oluyor. Bu yıl geçen yıllara bakıldığında her gün TIR kuyruğu mevcut. Bu ticaret ilişkilerini zorlaştıran bir durum. Bu durumla ilgili hem Türkiye hem Bulgaristan çözüm arayışı içerisinde diyaloglarını sürdürüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi daha sonra da benim de katıldığım toplantıda Edirne Valisi Günay Özdemir Sofya'da Başbakanımız Boyko Borisov'la görüştü. Borisov her iki buluşmada da TIR kuyruklarının her geçen gün arttığı konusunda bilgisinin olduğunu iletti. Bu konuda Türk ve Bulgar tarafında önlemler alınmasının gerekliliği ortada. Genel olarak sınır bölgesinde görev yapan bölümün genişletmesi gerekiyor, bu kısa sürede olması mümkün değil tabii Türkiye'nin de düzenlemeleri gerekiyor. Ancak biz kısa vadede TIR kuyruğu sorununu hafifletecek bazı önlemler aldık."

İlk olarak personel aktarılıyor

Bulgaristan İçişleri, Gümrük, Yol Altyapı ajanslarının üst düzey temsilcileri ile Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu temsilcisinden oluşan komisyonun geçen ay sonunda incelemede bulunduğunu ifade eden Vılçev, "Komisyon acil olarak 2 önlemi hayata geçirmek için karar aldı. Bunlardan ilki personel takviyesi. Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda 40 personel artırımı yapacağız. Bu personel eğitim alacak ve haziran ayında tüm gişelerin çalışması amacıyla iş başı yapacak. Eğitimle geçecek zaman süresince de yani yeni personelin göreve başlayacağı süreye kadar diğer sınır kapılarımızdan 20 kadar personeli geçici görevle buraya kaydırdık onlar görevlerine başladı." diye konuştu.

TIR'ların gümrük kapısından itibaren geriye doğru uzanan bir hatta kuyruk oluşturduğunu ve bunun da küçük araç geçişlerini zorlaştırdığını da vurgulayan Vılçev, "Bu kapsamda Bulgar tarafındaki TIR'lar, TIR parkımız yapılana dek eski Kapıkule yolunda bekletilecek ve kontrollü olarak yola salınacak. Böylelikle özellikle haziran ayında başlayan Avrupa'da yaşayan Türklerin izin yolculuklarında yaşanabilecek olumsuz durumun da önüne geçilmiş olacak." dedi.

"Türk tarafında da düzenleme şart"

Türk tarafında da bu yönde düzenlemeler yapılmasının şart olduğunu ifade eden Vılçev, "Kapıkule'de plaka okuma sistemiyle 3'ten 2'ye inen kontrol sistemi başarılı ancak hala zaman kayıpları söz konusu, bunda bir düzenleme sağlanmalı. Ayrıca Türk gümrüğüne giden yolda bekleyen TIR'ların, küçük araçların yolunu zaman zaman tıkamasının da önüne geçilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Vasil Vılçev, Türk Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Volkan Türk Vural ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın sorunun çözümündeki gayretlerinin de mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.