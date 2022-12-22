TİSK Başkanı Akkol, 2023'te uygulanacak asgari ücretle ilgili açıklama yaptı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretle ilgili olarak, "Bugün açıklanan ücreti düşük bulanlar olacaktır, yüksek bulanlar olacaktır, dengeli ve makul bulanlar olacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te uygulanacak asgari ücreti açıklamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Akkol, uzun ve zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"TİSK'in bu süreçte üç önceliği vardı. Bunlardan birincisini Sayın Cumhurbaşkanımız da az önce ifade etti, ülkemizin sürdürülebilir refahı oldu. İkincisi, çalışma arkadaşlarımızın enflasyon karşısında korunması oldu. Üçüncüsü de işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması oldu. Dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret belirlemenin önemini her daim aktarıyoruz. Biz bu süreç boyunca -bu eylülden beri çok hızlanan bir süreç oldu- pozitif mesajlarla ülkemizin çalışma hayatına yine pozitif bir enerji vermeye gayret ettik. Devlet, işçi, işveren ayrımına karşı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyorum. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Burada bir aile felsefesi var. Bazen tüm konularda anlaşıyoruz. Aile bireyleri arasında bazen anlaşmazlık da olabiliyor ama günün sonunda esas olanın birlik, beraberlik ve bütünlük olduğuna kalpten inanıyoruz. Bugün işçi tarafıyla bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Bu masadan kalkacağız, çalışma hayatının diğer odak alanları için hep birlikte yeni masalara oturacağız, oralarda da anlaşmalar sağlayacağız."

"Diyalog ve işbirliğiyle üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz"

Akkol, basından ve kamuoyundan asgari ücret sürecini bütüncül bir bakış ve sağduyuyla değerlendirmelerini isteyerek, şöyle konuştu:

"Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak biraz önce ifade ettiğim aileye yakışmaz diye düşünüyorum. Bugün açıklanan ücreti düşük bulanlar olacaktır, yüksek bulanlar olacaktır, dengeli ve makul bulanlar olacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi asgari ücret bir taban ücrettir. Makul olması gerekir, hedefimiz hep beraber ortalama ücretin artırılması olmalıdır. Bu nedenle belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize de ilave atılabilecek adımları da atma çağrısında da her zaman bulunuyoruz. Bundan sonra odağımızda enflasyonla mücadeleye, önce alım gücünün korunması ve artmasına, vergi ve istihdam kolaylıkları gibi çalışma hayatının diğer konuları olacak. Bu vesileyle başta sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli bakanımız olmak üzere Komisyon çalışmalarına katkı sunan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz TİSK olarak ülkemizin kalkınması, çalışma arkadaşlarımızın refahı için işçi, işveren ve kamu tek yürek olarak diyalog ve işbirliğiyle üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Belirlenen asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."