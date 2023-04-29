TKYB’nin aktifleri 100 milyar TL’yi aştı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2023'ün ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre TKYB; 2023'ün ilk çeyreğinde aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 102,5 milyar TL seviyesine taşırken, net kârını yüzde 87’lik artışla yaklaşık 662,8 milyon TL’ye yükseltti.
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Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir dönüşümüne hizmet etmek amacıyla uluslararası kuruluşlardan elde edilen kaynakları yeni yatırımlarla buluşturduklarını belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın portföyünün yaklaşık yüzde 80'inin sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluştuğunu kaydetti. Öztop, “Yenilenebilir enerji alanında 236 enerji projesine finansman desteği sağladık" değerlendirmesinde bulundu.