TKYB’nin aktifleri 123,6 milyar TL’ye ulaştı

Bankanın net kârı ise yüzde 151’lik artışla 2,9 milyar TL’ye yükselirken, kredi tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,73 artışla 78,1 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın özkaynak kârlılığı ise yüzde 44,2 civarında gerçekleşti. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 1,12 düzeyinde seyrederek, Bankacılık sektör ortalamasının altında yer aldı.

“Uluslararası alanda iş birliklerimiz devam ediyor”

Bankanın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yurtdışından kaynak getirmeye devam ettiğini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Bankamız sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası finansman kuruluşları ile iş birliğini sürdürmeye tüm gayreti ile devam ediyor. Bu kapsamda Bankamız, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yaklaşık yüzde 80 oranında doğrudan yada dolaylı yönden katkı sağladı. Yapılan anlaşmalar kapsamında yılın ilk 9 ayında, ülkemize 101,5 milyon euro ve 136,7 milyon dolarlık kaynağı ülkemize kazandırdı.

Ayrıca bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ikrazı ile Alman Kalkınma Bankası KfW ile imzaladığımız 110 milyon euro tutarındaki İklim Finansmanı Kredi ve Hibe anlaşması ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli bir katkı daha sağladık. Tüm bu gelişmeler ile birlikte Bankamız, kredi ve hibelerle birlikte ülkemizdeki sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek” dedi.