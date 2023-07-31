TKYB’nin aktifleri yüzde 33 arttı

Banka, 2023 yılının ilk yarısında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72, yıl sonuna göre yüzde 33 artışla 121,9 milyar TL seviyesine taşırken, net kârını yüzde 161’lik artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltti.

Banka, projelere sağladığı finansman desteği ile kredi hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artırarak 82,7 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın 2023 yılı Haziran ayı sonunda ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 42 civarında gerçekleşti.

Bankanın 2023 yılının ilk yarısında da yurtdışından kaynak getirmeye devam ettiğini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Yapılan anlaşmalar kapsamında yılın ilk yarısında, ülkemize 101,5 milyon euro ve 129,5 milyon dolar kaynak girişi sağlanmıştır. Bankamız, önümüzdeki süreçte de ülkemize yeni kaynak girişlerinin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir” dedi.